Бартон обратилась в Высший суд Лос-Анджелеса и добилась изъятия у Захариаса всех откровенных роликов и фотографий, на которых запечатлена.
Согласно постановлению суда, Захариас также не может приближаться к Бартон более чем на 100 ярдов.
Разбирательство по делу о порномести началось в марте. Тогда сообщалось о попытке продать порнографические записи с участием актрисы ряду порностудий.
Бартон наиболее известна по роли Мариссы Купер в молодежном сериале "Одинокие сердца". Она также снялась в таких картинах, как "Ты и я", "Территория девственниц" и "Оргазм в Огайо".
Порноместь — юридический термин, обозначающий размещение в публичном доступе материалов открыто сексуального характера без согласия изображенного в них лица. Обычно такие материалы распространяют после расставания бывшие партнеры.