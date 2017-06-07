Ирландско-американская актриса Миша Бартон выиграла дело против своего бывшего парня Джона Захариаса, который пытался продать порностудиям домашнее видео с ее участием. Об этом сообщает NME.

Бартон обратилась в Высший суд Лос-Анджелеса и добилась изъятия у Захариаса всех откровенных роликов и фотографий, на которых запечатлена.

Согласно постановлению суда, Захариас также не может приближаться к Бартон более чем на 100 ярдов.

Разбирательство по делу о порномести началось в марте. Тогда сообщалось о попытке продать порнографические записи с участием актрисы ряду порностудий.

Бартон наиболее известна по роли Мариссы Купер в молодежном сериале "Одинокие сердца". Она также снялась в таких картинах, как "Ты и я", "Территория девственниц" и "Оргазм в Огайо".

Порноместь — юридический термин, обозначающий размещение в публичном доступе материалов открыто сексуального характера без согласия изображенного в них лица. Обычно такие материалы распространяют после расставания бывшие партнеры.