Как сообщили в Восточном региональном управлении Государственной пограничной службы Украины, Елене Яковлевой запрещен въезд на Украину, так как она посещала Крым, минуя официальные пункты пропуска. Данный запрет будет действовать в течение трех лет, добавили в погранслужбе.

По информации администрации Харьковского театра оперы и балета, где был запланирован спектакль "Территория любви" с Яковлевой в главной роли, в афишу театра внесены изменения.

Как известно, Елена Яковлева родилась в Житомирской области в семье военнослужащего, в Харькове она закончила школу и работала библиотекарем и картографом в местном университете, а позже комплектовщицей на Харьковском заводе электроаппаратуры.