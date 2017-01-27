Полицейские доставили актрису Мишу Бартон в одну из больниц Лос-Анджелеса для оценки ее психического состояния после того, как соседи артистки пожаловались на ее неадекватное поведение. Об этом сообщает TMZ.

По информации портала, Бартон залезла на забор своего дома в западном районе Голливуда и бессвязно говорила о надвигающемся конце света. Актриса также называла свою мать ведьмой и упоминала Зигги Стардаста — вымышленного персонажа, созданного британским музыкантом Дэвидом Боуи.

Во время инцидента Бартон была одета только в рубашку с повязанным галстуком. В полиции сообщили, что актриса дала свое согласие на госпитализацию и добровольно отправилась в больницу с представителями правоохранительных органов.

Миша Бартон — 31-летняя британская артистка. Она снялась в сериалах "О.С. – Одинокие сердца" и "Закон и порядок. Специальный корпус". Она также сыграла в фильмах "Шестое чувство", "Ноттинг Хилл", "Луговые собачки" и "Вас не догонят".