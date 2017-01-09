Американский актер Алек Болдуин опубликовал фотографию, на которой на нем надета бейсболка с надписью "Make America Great Again" на русском языке.

На снимке на актере надета бейсболка с надписью "сделать америки здорово снова", что, вероятно, является не до конца правильным переводом предвыборного слогана избранного президента США Дональда Трампа.

В пользу этого говорит и то, что цвет бейсболки — красный, как и у тех, что носил сам Трамп во время некоторых выступлений, но со своим слоганом на английском.

Ранее зрителям телешоу Saturday Night Live очень понравилось, как Болдуин спародировал Трампа в одном из выпусков, после чего он стал регулярно выступать в образе избранного президента в этом телешоу. При этом самому Трампу выступления Болдуина не понравились.