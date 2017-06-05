На этот раз он был вынужден оправдываться из-за попавшего в Сеть видеоролика с непристойными действиями - в видео Панин, находящийся в нетрезвом состоянии, разгуливает на фоне многоквартирных домов в женском эротическом белье и мастурибирует. Как пишут российские СМИ, ролик был снят несколько лет назад в городе Ульяновске.

Опубликованный в YouTube ролик был оперативно удален администрацией сервиса, однако видео уже успело разойтись по соцсетям.

В своем комментарии изданию Life актер пояснил, что удивлен тем, что частное домашнее видео попало в Интернет. "Это абсолютный стеб, мы дурачились. Да, в этот момент мы выпивали, поэтому лично мне смотреть это видео неприятно. Я не хочу смотреть на себя в том состоянии, которое сейчас от меня далеко. Я живу совершенно другой жизнью. Я не пью! То, что оно появилось в социальных сетях, — это неприятно. Мы не можем объяснить, как это видео там оказалось, потому что мы сами уже давно про него забыли", - сказал Панин, добавив, что сейчас он не употребляет алкоголь и живет совершенно по-другому. "Я не хожу по улице в женской одежде и не крашу губы, - сказал он. - У меня дочка, я не знаю, кому эти люди хотят сделать хуже, мне или моей дочери? Мне побольнее сделать вряд ли получится. Если все такие борцы за нравственность, то зачем вы все это расшатываете и опять поднимаете тему ребенка? Ребенок бы этого никогда не увидел. Хотя она и так не увидит, я сделаю все, чтобы оградить её от этого".