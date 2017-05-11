Когда именно Пугачева, Максим Галкин и близнецы Гарри и Лиза переберутся в особняк на побережье, пока неизвестно.

Напомним, в прошлом году звездное семейство провело почти целое лето на вилле "Марта". Площадь резиденции с шестью спальнями составляет почти 2500 кв. м. Двухэтажный гостевой дом спроектирован так, что при желании можно полностью скрыться от посторонних глаз – у него абсолютно слепые стены без окон. А свет проникает внутрь через стеклянный потолок.

Вилла расположена неподалеку от дома Лаймы Вайкуле, которая снова организует этим летом большой фестиваль в "Дзинтари". В прошлом году, вопреки ожиданиям, Пугачева так и не вышла на юрмальскую сцену. Зато ее супруга можно было внезапно встретить на улочках Юрмалы, где Максим Галкин часто катался на велосипеде.