Певица выступит в нескольких городах с концертами по случаю 70-летия. Правда, осчастливит не всех.

Алла Пугачева стала хедлайнером международного фестиваля "Жара" в Баку. На берегу Каспийского моря 29 июля певица на своем творческом вечере исполнила семь песен, среди которых как новые композиции "Под одним флагом", "Тянет сердце руку", так и проверенные временем хиты – "Птица певчая", "Очень хорошо", "Я тебя никому не отдам".

Ну а другие шлягеры артистки поделили меж собой ее коллеги – "Голубь сизокрылый" достался Лайме Вайкуле, "Волшебник-недоучка" – Владимиру Винокуру, а Светлана Лободе – "Надо же".

В столицу Азербайджана Примадонна прилетела на частном самолете вместе с дочерью Кристиной Орбакайте, бывшим мужем Филиппом Киркоровым и нынешним супругом Максим Галкиным. В аэропорту имени Гейдара Алиева корреспондент Dni.Ru встречал ее вместе с другими журналистами.

Сойдя с трапа, певица дала небольшое интервью. "Я подготовила к фестивалю то, что надо, – рассказала артистка. – Но, надеюсь, что ближе к своему грядущему юбилею, 70-летию, я сделаю и большой сольный концерт. Спою не везде, но в Азербайджане точно выступлю".

Интересно, что ранее артистка жаловалась, что возраст не позволяет не выступать, как прежде: "Первая причина – здоровье, сердце не очень позволяет мотаться туда-сюда на пароходах, самолетах и других видах транспорта. Вторая причина ухода: после ряда операций голос подсел и не может выразить тех чувств, которые я хотела бы, чтобы он выражал". Ее прощальный тур "Сны о любви" завершился в 2010 году. Но, как пела она сама, "сколько раз уходила я, столько же раз возвращалась".

До юбилея артистки еще почти два года. Но подготовка к нему уже началась. Певица не исключает возможности выпустить альбом с композициями, которые появились в ее репертуаре за последние годы.