Певица сообщила новость в своем "Инстаграме": "Мы хотим поделиться своей любовью и счастьем. Мы невероятно благодарны, что наша семья увеличится на два человека, и мы благодарим вас за все добрые пожелания".

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters A photo posted by Beyoncé (@beyonce) on Feb 1, 2017 at 10:39am PST





У артистки уже есть пятилетняя дочь от рэп-исполнителя Джей Зи. Пара встречается с 2002 года, артисты поженились в 2008 году в Нью-Йорке.

Бейонсе - одна из самых успешных артисток в истории музыкальной премии "Грэмми", получившая 20 наград и более 60 номинаций. В 2011 году была удостоена почетной премии журнала Billboard - "Артист тысячелетия".

В 2013 году Бейонсе исполняла гиман США на инаугурации Барака Обамы.