На днях в профиле российской балерины Анастасии Волочковой в Instagram появилась запись, смутившая поклонников артистки.

Волочкова опубликовала снимок с детьми своей подруги, сама она держит на руках одного из них - младшего. В подписи к фотографии балерина написала, что хоть и является крестной матерью единственной среди детей подруги девочки, на руки взяла мальчика, так как хочет родить мальчика.

Часть подписчиков предположили, что Волочкова ждет ребенка и начали ее поздравлять. Другие же нашли в этом повод позубоскалить, указав Волочковой на ее возраст и отсутствие мужа.

Напомним, у 41-летней Волочковой есть 11-летняя дочь Ариадна от отношений с бизнесменом Игорем Вдовиным.