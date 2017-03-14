Как пишет издание Woman Hit, после недавнего спектакля Волочкова разбирала подаренные букеты и в одном из них обнаружила открытку. "Вы — неземная женщина, с которой я был бы счастлив быть каждую минуту жизни. Выходите за меня замуж", — было написано в в открытке. Правда, узнать, кто автор записки, Волочкова так и не смогла - ни у гримерки, ни у служебного выхода никто ее не ждал. Тем не менее балерина припомнила одного мужчину, который ходит почти на все спектакли с ее участием и по окончании представления молча дарит цветы.

"Я думала, что этот молодой человек — просто заядлый театрал. Но, судя по всему, он приходил в театр не только ради искусства, ведь я видела его и на моем предыдущем спектакле. Складывалось впечатление, что он хотел мне что-то сказать, но так и не решился", — уверена Волочкова.