Как сообщает StarHit, о прибавлении в семье спортсмена сообщил один из его коллег по клубу "Кайрат", за который сейчас играет Аршавин.

Напомним, расставание Аршавина и Барановской стало объектом пристального внимания со стороны прессы. Дети, которые появились у пары за время совместной жизни, остались с мамой и долгое время родители не могли договориться о размере алиментов, так что спор пришлось решать в суде.

Свадьба Аршавина и журналистки Алисы Казьминой (теперь - Аршавиной) состоялась в начале осени прошлого года. Новорожденный мальчик - первый для супругов. Также у Алисы есть двое детей от первого брака.