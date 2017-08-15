Судя по всему, теперь уже бывший ведущий популярнейшего шоу на Первом канале "Пусть говорят" Андрей Малахов признался, что удивлен популярности новости о своем декретном отпуске. "Я и сам не ожидал, но главной ново­стью прошедшей недели стал мой декретный отпуск, и это известие озадачило даже Михаила Ходорковского", — написал шоумен на страницах журнала StarHit, редактором которого он является.

По его словам, срок отпуска еще не определен. "Пока не знаю, пойду ли я по стопам гендиректора Новосибир­ского театра оперы и балета Владимира Кехмана, который после рождения четвертого ребенка решил уйти в декретный отпуск аж на три года, или буду действовать по укороченному варианту, как принц Уильям с Криштиану Роналду, которые посвятили уходу за своими малышами чуть меньше времени", — пояснил Малахов.

Он добавил, что самая популярная книга в последнее время в их семье — "Счастливые родители". "Последний раз мы обсуждали, с какой серии развивающего мультика "Ребенок. Эйнштейн" лучше начинать знакомить грудничка — Baby da Vinci, готовой отправить младенца в музыкальную поездку от вершины его головы к подошвам ног, или ограничиться видео под многообещающим названием "Малыш Шекспир", — пишет телеведущий.

Беременность супруги Андрея Малахова Натальи Шкулевой действительно была новостью номер один в течение всей прошедшей недели. Изменения в фигуре жены телеведущего стали заметны на кадрах из семейного отпуска, который они проводят на острове Сардиния.

Однако сообщения о том, что телеведущий уходит с Первого канала, появились прежде, чем сведения о его декретном отпуске, а именно — 31 июля. Тогда сообщалось, что телеведущий продолжит карьеру в ток-шоу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1". Объяснялось это тем, что внутри команды "Пусть говорят" якобы разгорелся конфликт: в программу вернулась продюсер, "которая работала там еще девять лет назад", но "Малахов с ней уже не сработался".

По информации "Русской службы "Би-би-си", пришедшая на телеканал продюсер Наталья Никонова планировала несколько сменить формат ток-шоу и добавить в программу политические темы. Малахов же не мог с этим согласиться, потому и отказался от дальнейшего участия в телепередаче. Новым ведущим "Пусть говорят", кстати, стал Дмитрий Борисов, работающий в "Вечерних новостях".

Кроме "политической" версии, существует и бытовая. Новое руководство могло поставить Малахову ультиматум именно из-за ситуации с "декретным отпуском". Предположения о том, что Малахов может покинуть Первый канал именно по этой причине, появились в тот же день, что и информация о беременности его жены.

"Продюсер Первого канала Наталья Никонова поставила его перед выбором: или он остается работать в компании, или становится бебиситтером. Журналист предпочел уделить внимание семье", — писал тогда журнал StatHit.

Такую же информацию публиковали и в журнале Elle, где супруга Малахова работает бренд-директором и издателем. "После сообщения телеведущего о желании уйти в отпуск по уходу за ребенком, от нового продюсера ток-шоу поступил комментарий, что "Пусть говорят" — это не ясли, и Малахову нужно сделать выбор, кто он — телеведущий или бебиситтер. Такая постановка вопроса, по сообщению источников, показалась ведущему абсолютно циничной и неприемлемой", — говорилось в сообщении издания.

Андрей и Наталья живут в браке уже шесть лет. Будущие супруги познакомились на работе — Наталья является дочерью бизнесмена Виктора Шкулева, президента холдинга Hearst Shkulev Media, в который помимо прочих изданий также входят уже упомянутые журналы Elle и StarHit.

Свадьба состоялась в 2011 году в Версальском дворце во Франции. Предложение своей будущей супруге Андрей сделал спустя год после начала отношений во время их отпуска в Нью-Йорке.

За шесть лет брака пользователи соцсетей неоднократно делали предположения о возможной беременности Натальи Шкулевой. Каждый раз Малахов опровергал слухи на эту тему, а Наталья говорила, что, когда семья действительно будет ждать пополнения, общественность об этом узнает.

Тем временем Дмитрий Борисов завершил "Пусть говорят" в понедельник тем, что некие новые подробности зрители узнают уже во вторник.