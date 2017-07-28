Анджелина Джоли украсила обложку свежего выпуска журнала Vanity Fair. Голливудская актриса предстала на фотографиях во всем блеске, однако в интервью призналась, что имеет проблемы с внешностью. У Анджелины развился паралич лицевого нерва, так называемый паралич Белла, а еще она обнаружила, что на голове стало больше седых волос, и кожа иссохла.

"Не знаю точно, что стало причиной – менопауза или просто тяжелый год. Иногда женщины в семье забывают о себе до тех пор, пока здоровье не напомнит им об этом… На самом деле я сполна чувствую себя женщиной, потому что с умом делаю каждый выбор, ставлю семью на первое место, отвечаю за свою жизнь и здоровье. Думаю, именно это делает жизнь женщины полной", – отметила Джоли.

Актриса поведала о своих обычных домашних буднях. Так, за последние девять месяцев Анджелина пыталась быть "хорошей домохозяйкой". "Убирала собачий корм, мыла посуду, читала сказки на ночь – все три дела, надо сказать, получаются у меня все лучше и лучше", – похвасталась Джоли.

С недавних пор актриса и ее многочисленное потомство обитает в Калифорнии, в особняке за 25 миллионов долларов. Анджелина довольна новой жизнью и призналась, что сейчас они все пытаются восстановить "здоровую атмосферу" в семье. "Мы все залечиваем раны, полученные от того, что произошло. Я имею в виду не исцеление от развода, а от некоторых вещей в жизни". – подчеркнула голливудская красотка.

При этом Джоли поведала историю, как однажды она разговаривала с сыном Ноксом и прямо сказала, что их семья никогда не будет полностью нормальной. Ответ наследника ее ошеломил. "Он ответил: "Кто хочет быть нормальным? Мы ненормальные. Давай всегда будем такими!". Спасибо, да, мы – ненормальные", – со смехом заявила Анджелина Джоли.