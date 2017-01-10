"Стороны и их адвокаты подписали соглашения о соблюдении неприкосновенности личной жизни их детей и семьи, что будет выражаться в сохранении конфиденциальности всех судебных документов и привлечении мирового судьи для вынесения необходимых правовых решений и скорейшего разрешения любых остающихся вопросов", — говорится в заявлении супругов.

Также уточняется, что в дальнейшем Питт и Джоли планируют "выступать единым фронтом".

В начале декабря 2016 года сообщалось, что суд отказал Брэду Питту в просьбе о сохранении в тайне деталей разбирательства по опеке над детьми с его супругой Анджелиной Джоли.