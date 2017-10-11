"Я была ребенком, я подписала контракт, я оцепенела", — сказала Пэлтроу.

По ее словам, Вайнштейн нанял ее в качестве актрисы для экранизации Джейн Остин в возрасте 22 лет. До начала съемок он пригласил ее на репетицию в отель, где стал хватать за руки и предлагать сделать массаж. По словам актрисы, продюсер угрозами заставил ее не говорить никому об этом случае.

"У меня был очень плохой опыт с Харви Вайнштейном в молодости, в результате я предпочла никогда больше с ним не работать и предупреждала других об этом", — сказала Анджелина Джоли.

По ее словам, она столкнулась с домогательствами продюсера в конце 1990-х. Джоли назвала подобное поведение неприемлемым в любой стране мира.