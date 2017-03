По данным британских журналистов, в 2016 году работавшая в Камбодже Джоли привезла туда тайского художника Канпаи, чтобы тот набил ей с Питтом "татуировки верности" (фото - по ссылке). Актриса заказала себе три тату, ее супруг – одну. К сожалению, нанесение татуировок не помогло спасти отношения голливудских звезд.

В 2003-м и 2004-м житель Бангкока уже делал татуировки Джоли. Среди клиентов мастера — актриса Мишель Родригес и модель Кара Делевинь.

Never-before-seen photos capture the moment Jolie is 'bound' to now-ex-husband Brad Pitt by Thai tattooist https://t.co/n9FyS0qsnK