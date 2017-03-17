Джоли рассказывала о своем личном опыте и о том, что привело ее к сотрудничеству с агентством ООН по делам беженцев и созданию фонда по предотвращению сексуального насилия, а также отвечала на вопросы присутствующих, пишет The Hollywood Reporter. Основной темой лекции стали права женщин, оказавшихся в зоне боевых действий, сексуальное насилие во время военных конфликтов и текущее состояние прав женщин в мире.

После лекции в британской столице Анджелина Джоли дала еще одну лекцию в Женевском институте международных отношений, организованной Фондом Сержиу Виейра ди Меллу в рамках программы ООН. Еще одной почетной гостьей мероприятия стала грузинская пианистка, "Артист ЮНЕСКО за мир" Элисо Болквадзе.

"Мы должны быть верными идеалам ООН, мы и есть ООН. Нет никакого короткого пути к миру и безопасности... Хочу заявить, что я - гордая американка, и в то же время я - интернационалист", - сказала актриса, почтив вместе с другими гостями память Сержиу Виейры ди Меллу - бразильского дипломата, который более 34 лет проработал в ООН и погиб в августе 2003 года в результате теракта в Багдаде.

Напомним, ранее СМИ утверждали, что стремление Анджелины Джоли уделять больше внимания общественной деятельности и желание возглавить ООН стали одной из причин краха ее брака с Брэдом Питтом. Источники, близкие к звездной семье, полагали, что Джоли вместе с детьми переедет в Лондон на постоянное место жительства.