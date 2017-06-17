Пользователи Сети часто критикуют фигуры знаменитостей, особенно если их формы далеки от модельных параметров. Но стоит девушке размера плюс-сайз начать худеть, как сразу находятся те, кому не по нраву такие изменения. Нападкам со стороны хейтеров подверглась и 39-летняя Анфиса Чехова. Впрочем, молчать телеведущая не стала, пишет Woman.ru.

Как только Анфиса Чехова сбросила лишние килограммы, среди подписчиков ее Инстаграма стали появляться недоброжелатели: по их мнению, вместе с похудением телеведущая потеряла индивидуальность. Некоторые фолловеры даже поставили Анфисе диагноз по фото, заподозрив анорексию.

Чехова ответила в Instagram большим постом, дав отпор недоброжелателям. "Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все… Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!", — эмоционально написала Анфиса (орфография и пунктуация автора сохранены).

Телеведущая подчеркнула, что не сидит на диетах, но следит за своим питанием. Практическими советами с подписчицами Чехова делиться не стала, однако пообещала, что однажды расскажет о своем рационе, а также выложила в соцсеть очередные свои фотографии.

👯🤦🏻‍♀️ #Ябальная #БатманТандюЖете

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jun 14, 2017 at 6:44am PDT



Follow me into the #night😉

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jun 13, 2017 at 3:25pm PDT



👗#dulcis_shop 💄💇🏻#yac_style #redcarpet #премиямузтв2017 #muztv #музтв

A post shared by Anfisa Chekhova (@achekhova) on Jun 9, 2017 at 12:11pm PDT

