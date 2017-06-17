Пользователи Сети часто критикуют фигуры знаменитостей, особенно если их формы далеки от модельных параметров. Но стоит девушке размера плюс-сайз начать худеть, как сразу находятся те, кому не по нраву такие изменения. Нападкам со стороны хейтеров подверглась и 39-летняя Анфиса Чехова. Впрочем, молчать телеведущая не стала, пишет Woman.ru.
Как только Анфиса Чехова сбросила лишние килограммы, среди подписчиков ее Инстаграма стали появляться недоброжелатели: по их мнению, вместе с похудением телеведущая потеряла индивидуальность. Некоторые фолловеры даже поставили Анфисе диагноз по фото, заподозрив анорексию.
Чехова ответила в Instagram большим постом, дав отпор недоброжелателям. "Итак, друзья, продолжающие мне писать о том, что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все… Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 (он варьируется в течение месяца) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!", — эмоционально написала Анфиса (орфография и пунктуация автора сохранены).
Телеведущая подчеркнула, что не сидит на диетах, но следит за своим питанием. Практическими советами с подписчицами Чехова делиться не стала, однако пообещала, что однажды расскажет о своем рационе, а также выложила в соцсеть очередные свои фотографии.
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Итак, друзья, продолжающие мне писАть о том что я стала анорексичкой, потеряла индивидуальность, стала как все... Авторитетно заявляю, девушка с ростом 163 и весом 63-65 ( он варьируется в течение месяца🙈) и размером 44-46 не может считаться анорексичкой! По нынешним канонам, я даже продолжаю считаться Plus size. И еще раз повторю, я не худела специально!!!!!! Ничегошеньки не делала для того что бы похудеть! Я не сижу на диетах, я ем всё что хочу и в таких порциях, что бы почувствовать себя сытой! Поэтому голодный взгляд, который вы регулярно пытаетесь разглядеть на моих фото, это плод вашей фантазии😉 Я не пила никаких специальных таблеток, не ставила никаких баллонов в желудок, ничего не отрезала! А вот почему мой организм запустил процесс похудения, я обязательно когда-нибудь расскажу подробно! Все мечтают о том, что бы всё есть и не толстеть! И никто не формулирует свой запрос так: "Что бы не хотелось есть то, что вредно для моего организма!" Так вот, я искренне не хочу есть все те продукты, которые делают меня больной, усталой, плохо соображающей, агрессивной, несчастной и тяжелой... А прийти к этому можно только если ваша Любовь к себе будет сильной и осознанной! Я обязательно напишу больше, гораздо больше. Собираюсь с мыслями... P.S. Самый большой вес у меня был 90 кг. Это когда мы лето провели в Грузии. Но он очень быстро ушёл до 80, когда стала питаться как обычно, а не хочапурями и т.д. С 80 до 63 похудела месяцев за восемь.
Иногда жизнь меняется быстрее, чем мы были к этому готовы! Иногда, кажется, совсем не в ту сторону, куда мы шли. Но, вместо того, что бы усиленно противиться изменениям, бороться с тем, что неизбежно, нужно еще больше расслабиться и отдаться потоку жизни, с одной единственной мыслью: "Всё течет-всё меняется, но,неизменно, всё движется к Счастью! К такому, о котором не смели и мечтать!" #анфисинымысли #balet #вкаждомизнасестьчтотоотволочковой #Ябальная
Мой спутник на зелёной дорожке Муз-тв☺️ Олимпийский чемпион, золото в греко-римской борьбе @david_chakvetadze Мы познакомились за 2 минуты до выхода на дорожку. Муз-тв объединил нас в пару🙈 т.к. мой муж из-за своей занятости, не успел составить мне компанию. Спасибо Давиду за поддержку, а то, знаете, на этих дорожках, без руки на которую можно опереться, я ,бывает, падаю с каблуков, зацепившись за ковровые покрытия 😊Мой бывший пиар-директор @soupday не даст мне соврать😂 Лёш, помнишь, сколько раз ты меня ловил в полёте?🤦🏻♀️😂
Спустя 7 лет снова встала к станку😂 Педагог говорит, выворотность не пропьёшь😂 А вообще, этим постом, я призываю вас к физической активности. Моё тело переживало разные состояния, я знаю что такое не чувствовать его, отвергать, и знаю что такое принимать и ощущать каждую мышцу и связку. Так вот, без движения телу хуже, и не только телу, мысли тоже становятся более мрачными, если серотонин не поступает в мозг! А физическая активность активизирует этот гормон. Но! Ни в коем случае не надо заставлять себя заниматься спортом! Всё должно быть в удовольствие! Вот я, например, терпеть не могу бег, прыжки, всякие аэробики, танцевать не люблю, даже на дискотеках... Но я ловлю кайф от хореографии у станка, от йоги, пилатеса и сайкла. И на тренировки иду как на праздник, заставлять себя не приходится! 😍 #Ябальная
*** Опереться бы мне на твоё плечо! Да только оно не устойчиво. Из наших "быть может" - вышло "ничё". Дурацкое слово, но точное... ______ Открыть бы мне сердце твоим словам, Да только оно недоверчиво... Усвоило сердце: "Слова, как вода!" Напиться хочу, да не из чего. _____ Вернуть бы мне всё на свои круги, Да только они порочные. И вот, я сижу, сочиняю стихи, Дурацкие, может, но точные😉 _____ #анфисиныстихомысли
Поскольку я не ем сахар, и не ем ничего, что его содержит... для себя, на все праздники, я заказываю сыроедческие сладости, без сахара, яиц и животного жира. И, самое странное, что мои тортики, всегда съедают гости, под предлогом... "ну, что ж, попробую я этот "правильный" торт, наверняка гадость редкостная" А потом берут добавку и просят рассказать им, где я заказываю эту вкусноту? Так вот, полезные сладости я заказываю вот тут➡️ @raw_sweet И всем, кто не верит, что полезное может быть очень и очень вкусным, советую попробовать! Как сказала моя подруга, заказав себе сыроедческий тортик: "А жизнь-то без сахара есть!"😍
В погоне за внешней красотой, мы чаще всего забываем о том, что именно вызывает те или иные внешние показатели. Вылезли прыщи-надо их помазать чем-то или выдавить и дело с концом, пигментацию-вывести, целлюлит размять, жир истребить, выпадающие волосы помыть волшебным шампунем! А ведь всё, что проступает у нас снаружи, имеет внутренние причины! Например, лимфатическая система. Она есть у каждого, и мало кто знает, что в большинстве случаев, у взрослого человека, лимфа двигается либо крайне медленно, либо вообще стоит. Лимфатические узлы засоряются токсинами. От этого появляется хроническая усталость, головные боли, бессонницы. А внешне отражается на состоянии кожи, волос, ногтей... В общем, ленивую лимфу нужно лаского, но настойчиво, подтолкнуть к действию! Что, собственно говоря, делают висцеральные массажисты во Дворце здоровья @dvoreczdorovia откуда я не вылезаю! А результат, кстати, на лицо.. и на остальных частях тела😉 Очень прошу вас, подумайте не о том как устранить или скрыть симптомы, а займитесь глубоко и основательно своим внутренним миром! Тогда и бороться ни с чем в своей внешности не придётся😘 На видео мой любимый висцеральный массажист Игорь Брониславович Есипов! А еще, очень рекомендую попасть к Барыльнику Виталию Анатольевичу! Он вообще волшебник! И мозги на место ставит и кости! #дворецздоровья