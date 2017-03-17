""Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе", - написала Анисина в Instagram, чем очень удивила своих подписчиков. Многие из них уверены, что это шутка, другие же начали поздравлять Анисину, указывая, что сохранить семью важнее всего.
Анисина внезапно передумала разводиться с Джигурдой(4)
Foto: Itar-Tass/Scanpix
Российская фигуристка Марина Анисина неожиданно озадачила всех, кто следил за ее семейными неурядицами, - спортсменка заявила, что дала Никиту Джигурде возможность отозвать иск о разводе.
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