""Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе", - написала Анисина в Instagram, чем очень удивила своих подписчиков. Многие из них уверены, что это шутка, другие же начали поздравлять Анисину, указывая, что сохранить семью важнее всего.