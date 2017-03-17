""Наркотики, оргии, измены Джигурды оказались 100% клеветой, навязанные злопыхателями! Я потрясена! Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе", - написала Анисина в Instagram, чем очень удивила своих подписчиков. Многие из них уверены, что это шутка, другие же начали поздравлять Анисину, указывая, что сохранить семью важнее всего.

Наркотики,оргии ,измены Джигурды оказались 100% клеветой,навязанные злопыхателями!Я потрясена!Дала возможность Джигурде отозвать свой иск о разводе!#маринаанисина#marinaanissina#развод#сплетни#ложь#клевета#любовь A post shared by Анисина Марина (@marinanisina) on Mar 16, 2017 at 3:43pm PDT