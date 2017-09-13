Примерно месяц назад актеры Анна Фэрис и Крис Пратт расстались, чем очень расстроили своих поклонников. Общественность винила актрису Дженнифер Лоуренс, партнершу Пратта в фильме "Пассажиры", однако это не так, пишет PizzaBottle.

Судя по всему, проблемы у пары начались еще до начала съемок фильма "Пассажиры", в котором Пратт сыграл с Дженнифер Лоуренс. На экране у актеров создалась мощная "химия", и поэтому общественность считала Лоуренс виновной в разводе Пратта и Фэрис. Однако это не так. Анна Фэрис поведала об истинной причине разрыва между актерами и поблагодарила своих фанатов за поддержку и любовь.

В предисловии своей книги мемуаров "Unqualified" Анна Фэрис вкратце рассказала о своих отношениях с противоположным полом и о том, как она жалеет, что считала женскую дружбу чем-то пустячным.

"Когда мне было 20 с чем-то лет, я считала себя крутой, потому что дружила почти только с парнями. Тогда я не понимала, какую чушь я несу, заявляя, что плохо иметь много подруг. В то время для меня было важнее одобрение моих друзей, любящих накуриться, чем одобрение прекрасных девушек из сестринства. Я предавала свой пол и отношения с теми парнями не приносили мне ничего хорошего", — рассказывает Фэрис.

Анна также считает, что широко распространенное мнение, что муж должен быть лучшим другом жене, чересчур раздуто: "Однажды мне сказали, что мне не нужны мои подруги, потому что Крис должен быть моим лучшим другом. Но я этого никогда не понимала. Идея мужа как лучшего друга переоценена. Я считаю, что партнер нужен для одного, а друзья для другого".

Похоже, что, разбираясь с разводом, Анна будет уделять больше времени и внимания своим подругам и больше не будет забывать, насколько важна женская дружба.