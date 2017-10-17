Накануне в СМИ появилась противоречивая информация об исчезновении, а затем - об экстренной госпитализации артиста. Сообщалось также, что некие неизвестные люди увезли его из театра, где жена Джигарханяна занимает должность директора. Якобы этому предшествовал семейный конфликт между супругами.

По словам представителя Виталины Цымбалюк-Романовской, у актера произошел резкий скачок уровня сахара в крови и он впал в состояние неадекватного поведения.

Как в своей программе "Прямой эфир" рассказал Андрей Малахов, сейчас Джигарханян находится в в больнице. По одной из версий, ситуация имеет финансовую подоплеку. В программе прозвучала информация, что несколько лет назад актер дал людям, которые увезли его из театра, 500 тысяч долларов. "В случае его смерти все деньги должны принадлежать экс-супруге Татьяне Власовой, которая, возможно, в сговоре с этими людьми", – сообщил Андрей Малахов. По некоторым данным, чек Джигарханян выписал на имя давнего знакомого - предпринимателя Артура Согомоняна, однако тот отвергает обвинения в похищении актера.

Сам же Джигарханян в беседе с корреспондентами программы заявил, что не может простить жену: "Самое сложное то, что в моей жизни произошли не очень хорошие процессы. Была у меня жена, как у нормального человека. Потом эта женщина оказалась – или я ей не нравлюсь, или она. Я говорю про Виталину… Виталина принесла мне много несправедливой боли. Нет, я не готов ее простить. Буду говорить грубыми словами. Она повела себя гнусно. Вор, она вор, а не человек… Да, я говорю о Виталине".

Главврач больницы, где сейчас находится актер, рассказал, что сейчас он чувствует себя намного лучше, однако попросил медиков не пускать к нему жену.

Напомним, в 2015 году Армен Джигарханян развелся с Татьяной Власовой, на которой был женат 40 лет, а в начале 2016 года оформил брак с пианисткой Виталиной Цымбалюк-Романовской, которая моложе его на 44 года. Ранее женщина работала в театре заведующей музыкальной частью, но затем была назначена на должность директора.