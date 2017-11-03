По словам Джигарханяна, группа лиц, не имеющая права представлять театр, собирается дать в пятницу пресс-конференцию и распространить "заведомо ложную информацию".

Как отмечается в послании, в последнее время театр Джигарханяна оказался в эпицентре скандала по вине экс-директора и супруги артиста Виталины Цымбалюк-Романовской.

"Несмотря на то, что театр находится в ведении департамента культуры города Москвы, мнение о его создателе и руководителе на анонсированной пресс-конференции будут озвучивать сомнительные лица", — говорится в письме.

Джигарханян просит оградить его и артистов его театра от "аферистов", которые мешают нормальной работе коллектива.