Группа путешественников из Таиланда позировала для снимка на фоне Эйфелевой башни. Оказавшийся рядом артист не смог устоять перед искушением попасть в кадр.

Шварценеггер был в темных очках, камуфляжной куртке и на велосипеде, так что туристы его не узнали.

Спустя некоторое время актер поблагодарил путешественников за то, что они позволили ему сфотографироваться с ними без приглашения.

По словам одного из туристов, сначала они действительно не узнали Шварценеггера, но их гид начал кричать "Арнольд", когда актер вместе с телохранителями поехал дальше, и тогда все поняли, кем был "фотобомбер".