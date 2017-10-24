"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 млн руб. к Филиппу Киркорову за плагиат песни Helwa ya Baladi, зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году", – заявил Трунов. Эту песню исполняла певица Далида.

По словам Трунова, Киркоров исполняет на русском языке песню "Шелковая нить", идентичную французской композиции.

Юрист также сказал, что исковые требования во время процесса могут возрасти.

Первым французским композитором, который пытался судиться с Киркоровым, был Дидье Маруани. В 2016 году он подал в Мосгорсуд иск на 75 млн руб. за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Француз утверждал, что это переработка его песни Symphonic Space Dream. Но суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В ноябре того же года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него €1 млн. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.