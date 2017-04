Известный американский певец Барри Манилоу впервые открыто признал, что уже несколько десятков лет находится в отношениях с другим мужчиной. По словам исполнителя, ранее он не афишировал это, боясь расстроить своих поклонников.

73-летний певец, известный исполнением таких хитов, как Looks Like We Made It и Copacabana (At the Copa), рассказал в интервью изданию People, что познакомился со своим партнером, сотрудником одной из телекомпаний Гарри Кифом, еще в 1978 году. Впоследствии Киф стал менеджером певца и возглавил продюсерскую компанию Barry Manilow Productions. В 2014 году Манилоу и Киф поженились в ходе частной церемонии в своем поместье в Палм Спрингс, но продолжали держать свои отношения в тайне. Информация о бракосочетании просочилась в прессу в 2015 году, но до настоящего момента певец открыто ее не комментировал.

Поклонники певца и другие знаменитости в целом позитивно отнеслись к признанию Манилоу. Некоторые при этом отметили, что исполнителю стоило рассказать об этом раньше.

До знакомства с Кифом Манилоу в течение короткого времени был женат на своей школьной подруге Сьюзен Дейкслер. По словам исполнителя, он любил свою партнершу, но из-за чрезмерной увлеченности музыкой не был готов к настоящему браку.