В программе "Андрей Малахов. Прямой эфир", которая выйдет 28 сентября, Басков раскрыл некоторые секреты предстоящего торжества. В частности, он подтвердил, что одним из свидетелей станет, действительно, сам Рамзан Кадыров. Второй свидетельницей приглашена певица Валерия.

Есть и другие специфические нюансы этой свадьбы, если она будет проходить в чеченских традициях. Например, невесте и жениху нельзя будет на церемонии публично целоваться, пить спиртное, а Лопыревой придется лично стоять и пять часов приветствовать гостей. Причем, жених в это время будет находиться в отдельной комнате.

В студию программы приглашены родители, друзья и коллеги звездной пары, а также астрологи и нумерологии, которые попытаются предсказать, как сложатся отношения этого супружеского союза.