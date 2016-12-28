Бейонсе признана главным благотворителем года среди звезд

Foto: Vida Press Американская певица Бейонсе признана главным благотворителем 2016 года среди звезд, сообщает MTV. Авторы рейтинга из DoSomething.org оценили вклад артистки в движение Black Lives Matter. Кроме того, исполнительница пожертвовала более $80 тыс. городу Флинт (Мичиган), пострадавшему от загрязнения воды, провела концерты для сбора средств в пользу нью-йоркской благотворительной организации Robin Hood Foundation, помогла 14 студентам из Детройта оплатить обучение. Второе место в списке занял создатель мюзикла "Гамильтон" Лин-Мануэль Миранда, третье – певица Тейлор Свифт. Далее следуют певица Деми Ловато и актриса Шейлин Вудли.

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