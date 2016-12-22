Брошенная звездой российской эстрады 90-х годов Вадимом Казаченко беременная жена Ольга требует с певца ежемесячную сумму на содержание, пишет Life.

Соответствующее исковое заявление женщина подала в суд, пояснив, что из-за беременности не может работать, а других доходов у нее нет. Размер исковых требований Ольги составляет 100 тысяч рублей (около 1,5 тысяч евро) - это половина от указанной в документе суммы ежемесячного заработка Казаченко. Ольга ранее пыталась договориться с певцом без суда, однако он ей отказал.

Более того, Вадим Казаченко, как говорят адвокаты его жены, хочет вернуть потраченные на нее и совместный быт за время их брака деньги - в целом 4 миллиона рублей (более 60 тысяч евро).