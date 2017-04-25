Попавшие в Сеть фотографии были сделаны в Мексике, где Ким отдыхала с семьей. На них можно увидеть, что гордость телезвезды - ее внушительные ягодицы - отнюдь не такая упругая и гладкая, какой ее показывает сама Кардашьян в своем профиле в Instagram и печатают в глянцевых журналах.
Без фотошопа: Как на самом деле выглядит Ким Кардашьян в бикини(26)
Foto: Vida Press
В Интернете появились снимки телезвезды Ким Кардашьян, не прошедшие редактирование перед публикацией.
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