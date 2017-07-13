Без "Городка". Юрий Стоянов: "В 8-м классе я посетил ресторан Jūras Pērle и увидел там такое…"

В зале "Дзинтари" Юрий Стоянов выступит 31 июля в День песен и музыки из культовых фильмов и мюзиклов, а 1 августа он станет ведущим мероприятия, посвященного творчеству Андрея Миронова и композиторов Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Выяснилось, что с Латвией Юрия Николаевича связывают самые яркие воспоминания юности…

- С прошедшим вас юбилеем! Вы где отмечаете?

- На Крите – это мой любимый греческий остров, на котором я часто бываю. Море я люблю греческое. Но если там сильно жарко, то убегаю в Финляндию - это моя любимая страна, как ни странно. По рождению я южанин, а люблю север.

- У вас там домик, как у Миши Ефремова?

- Если почитать интернет, то у меня и в Испании домик, и на Кипре домик, и в Финляндии… Читаю и думаю – где же эти домики? Мне бы хоть одним обзавестись из тех, что приписывают. Увы, пока езжу каждое лето в один и тот же частный дом на берегу огромного озера, где нет никого вокруг – заранее его бронирую и отдыхаю.

Foto: Sputnik/Scanpix

На фото: Юрий Стоянов с супругой.

- На Крите вы тоже "без никого вокруг" отмечаете?

- Тут у меня вокруг шесть членов моей семьи.

- А как же всенародные ликования по поводу юбилея?

- Это я перенес на октябрь, когда все мои друзья вернутся в Москву из отпусков и со съемок.

- С вашим многолетним соратником по передаче "Городок" Ильей Олейниковым вы родились в один день. А праздновали тоже вместе?

- В один день, но с разницей в десять лет. Обычно мы дни рождения отмечали вместе накоротке, а потом разъезжались по разным локациям – в основном, это были ресторанчики нашего городка. Если бы отмечали вместе, гости бы попадали сразу на два подарка. Мы решили, что это несправедливо и в отношении к ним, и в отношении к нам – подарки ведь сразу становятся в два раза меньше. Договорились, что каждый будет брать свое. В итоге наши дни рождения проходили онлайн – мы бесконечно созванивались: тут мои пьют за тебя, а твои – за меня…

У нас есть и общие друзья, но благодаря разнице в 10 лет, у каждого была и своя сформировавшаяся "до "Городка" компания. Была у нас и куча общих праздников – Новый год, дни рождения жен – поверьте, нам хватало поводов быть вместе.

- Сейчас у многих судьба поделилась "до Крыма" и "после Крыма", а у вас, наверное – до "Городка" и после "Городка"?

- Конечно, она сильно изменилась. Если же говорить о делении – она скорее поделилась на "до "Городка" и "в "Городке". Это было очень счастливый и радикальный поворот судьбы. Встречу с Илюшей и создание программы я бы даже назвал его главным событием в моей жизни… Когда это закончилось, ушел партнер, с которым я работал 20 лет – это была очень серьезная перемена обстоятельств. Но к тому времени, благодаря "Городку", каждый из нас приобрел свое имя и навыки в профессии – это позволило мне не пропасть и, к счастью, остаться востребованным. Прошлым жить непродуктивно – вряд ли бы Илюша одобрил, если бы я этим занялся после "Городка"…

- Когда вы стали поющим?

- Запел я классе в шестом. В жизни нашего поколения музыка играла совершенно невероятную роль – это было время расцвета "Битлз" и рока как такового. Я все это очень любил, но параллельно обожал Окуджаву, Высоцкого, Галича… В общем, в моей юной голове случился этот бешенный замес – без гитары не разобраться. Так у меня появилась шестиструнка. Это был один из подступов к моей будущей актерской профессии, которая сложилась из маленьких умений. Это профессия людей, которые, умея малости, подбираются к большому. Нащупать эту профессию до того, как начнут преподавать ремесло, очень трудно… И как любой перфекционист, я всегда любой предмет увлечения ставлю выше остальных и начинаю чем-то заниматься с перебором – так и с музыкой: я самоучка, но профессиональный.

- Музыкальная группа у вас своя была?

- Нет. Я индивидуалист по сути. Поэтому и спортом занимался – фехтованием, а не футболом. Предпочитал быть одним, а не одним из многих. И на эстраде долгое время работал один, пока не встретил Илюшу.

- А свои песни?

- Есть. В юности, когда не было ролей, упражнялся и что-то сочинил, но записывать какие-то диски не планирую – я не певец, есть люди, которые это делают лучше. Делаю это только там, где это действительно к месту.

- Например, на Фестивале музыки театра и кино, который называется Jūras Pērle - как и некогда легендарный юрмальский ресторан…

- Это вы мне рассказываете?! Я там был, когда вы еще не родились! Впервые я там побывал, когда учился в восьмом классе и увидел там такое... Это был 1973 год. Моя дядя, довольно обеспеченный человек обзавелся замечательным новым авто ВАЗ-2106. На этой машине мы вместе поехали из Одессы через полстраны в Латвию. Абсолютную по тем временам заграницу! За очень большую взятку швейцарам я наблюдал то, что наблюдать можно было только тем, кому было больше 18 лет. Это было то самое шоу, в котором я впервые увидел ту самую Лайму Вайкуле – юную девочку. У меня был шок, как такое возможно в Советском союзе! Час варьете мне хватило на год рассказов в школе. Как я был крут!

- Что-то еще с Латвией вас связывает?

- А как же! Мой однокурсник по ГИТИСу Арий Ластовский там живет. Мой театр БДТ часто приезжал в Ригу на гастроли. Одни даже длились целый месяц – на двух площадках мы играли по два спектакля в день! Потом и с Илюшей не раз у вас работали. Несколько лет назад я приезжал к вам с фильмом "Человек у окна". А вот "Городков" в Латвии не снимали. А в этом году – аж два раза.

- Что споете на фестивале?

- В первый день спою пару моих любимых песен из кино – "Ваше Благородие" из "Белого солнца пустыни" (ее исполнял Луспекаев) и "Песенку о шпаге" из "Достояния республики" (ее пел Миронов). Во второй день я буду ведущим.

- Но публика-то от вас всегда ждет чего-то веселенького. Может, порадуете ее вашей пародией на Дональда Трампа? Как она создавалась и брали ли вы в расчет пародию от Алека Болдуина?

- Я бы сказал, что есть принципиальная разница между мной и Болдуином. Я делал пародию на Трампа в рамках безобидного и теплого формата, который называется "Новогодний огонек". Съемки шли во время выборной кампании в США, когда никто не сомневался, что победит Хиллари Клинтон. Я все же настоял на кандидатуре Дональда Трампа, не сомневаясь, что он победит. На меня все посмотрели, как на сумасшедшего и спросили: почему? Я ответил: у меня хорошие инсайдеры в Белом доме. Посмеялись и взялись за дело.

У меня почти не было видеоинформации, как он говорит – играл интуитивно, по фотографиям в гримерке. Болдуин же играл человека, которого он хорошо изучил и которого он, как я понимаю, ненавидит. Мы в неравных условиях. Вот если бы Болдуин сыграл Жириновского – тут бы я с ним посоревновался. Также у Болдуина очень много грима, а у меня его почти нет – лицо красным сделали, красный галстук нацепили и вперед!

- То есть, в отличие от Болдуина, вы симпатизировали Трампу?

- Нет, не симпатизировал. Наоборот, говорил всем: поменьше эйфории по этому поводу – он очень непредсказуемый и сложный вариант.

- Чем сейчас живете?

- До следующего марта мое расписание заполнено поденно: сериалы, два "полных метра", кроме того, запускаю на телеканале "Россия" собственное юмористическое шоу.

- В ключе "Городка"?

- Это не может быть "Городком", потому что нет моего партнера. Но все, что связано с юмором, будет в ключе городка. И вообще, все хорошее, что в этом жанре делается, неважно где и кем – это все в ключе "Городка".

Фестиваль музыки театра и кино Jūras Pērle пройдет 31 июля и 1 августа в юрмальском зале "Дзинтари" и 2 июля – в рижском Доме конгрессов. В нем примут участие Михаил Боярский, Олег Басилашвили, Барбара Брыльска, Дмитрий Харатьян, Юрий Стоянов, Алена Бабенко, Ивар Калныньш, Ирина Муравьева, Анна Ардова, Игорь Корнелюк, Игорь Скляр, Игорь Верник, Антон Макарский, Сергей и Татьяна Никитины, Мария Наумова, Илона Багеле, Ольга Пирагс, Владас Багдонас, Вероника Плотникова и другие известные артисты и певцы.



Первый день - день песен и музыки из культовых фильмов и мюзиклов, за роялем – живая легенда Левон Оганезов. Второй день посвящен творчеству актера Андрея Миронова и творчеству композиторов Максима Дунаевского, Виктора Лебедева и Сергея Никитина. Третий вечер приурочен к 90-летию режиссера Эльдара Рязанова - мероприятие в рижском Доме конгрессов пройдет в интерьере ленинградской квартиры Нади Шевелёвой.

Зрители смогут вживую услышать песни в исполнении как самих актеров, сыгравших роли в фильмах, так и артистов, которые пели их за кадром, на экране покажут отрывки из кино, а артисты Даугавпилсского театра дополнят выступления.

Все песни и саундтреки будут исполняться вживую, в сопровождении симфонического оркестра или вокально-инструментальной группы и предварятся актерскими историями. Каждый день - after-party с концертами в ресторане Laivas.

Все подробности о фестивале - www.jurasperle.lv