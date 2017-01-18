Ментеваб Давит Лебизо живет в Эфиопии. По ее словам, она хочет, чтобы дочь знала, что ее биологическая мать жива. Кроме того, Лебизо просит предоставить ей возможность поговорить с Захарой.

"Я не хочу возвращать мою дочь, просто хочу быть в контакте с ней, иметь возможность звонить ей и говорить с ней", – заявила 31-летняя Лебизо.

Джоли удочерила Захару в 2005 году, когда девочки было шесть месяцев. Через год Питт решил стать официальным приемным отцом Захары. С тех пор Лебизо не общалась с дочерью.

Изначально Джоли и Питт предполагали, что Захара – сирота. О том, что мать жива, стало известно, когда она дала свое первое интервью в 2007 году.

Ранее сообщалось, что Питт и Джоли достигли соглашения по вопросу конфиденциальности бракоразводного процесса.