Американский музыкант и поэт Боб Дилан не получит 8 млн шведских крон (около $870 тыс.), если не выступит до 10 июня с нобелевской лекцией, следует из сообщения The Local.

В ближайшие выходные Дилан приедет в Швецию с серией концертов. Однако он до сих пор не связался со Шведской академией и не проинформировал, использует ли он эту возможность для получения Нобелевской премии.

Как заявила постоянный секретарь академии Сара Даниус, организация с нетерпением ждет уикенда. Она подчеркнула, что концертные планы Дилана появились задолго до выбора лауреата премии по литературе.

Согласно правилам, лауреат должен выступить с лекцией в течение шести месяцев с момента церемонии награждения, которая обычно проходит 10 декабря. Лекцию необязательно проводить в самой Швеции.

По словам Даниус, Дилан в курсе, что выступить с лекцией необходимо до 10 июня, чтобы денежное вознаграждение было выплачено.

Издание поясняет, что легендарному 75-летнему артисту, возможно, эти деньги не нужны. Кроме того, это не влияет на его статус нобелевского лауреата.