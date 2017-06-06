Американский певец Боб Дилан отправил Шведской академии аудиозапись традиционной нобелевской лекции, сообщается на сайте организации.

"Речь выдающаяся и, как и следовало ожидать, очень выразительная. Теперь, когда лекция получена, нобелевские приключения Дилана подходят к концу", — говорится в сообщении.

Полная запись лекции и ее расшифровка доступны на сайте.

В своей речи Дилан пытается объяснить, каким образом его песни можно отнести к литературе. Для этого он приводит в качестве примера певца Бадди Холли, чьи тексты перенесли его в "мир, о котором он не знал".

Музыкант также рассказывает о трех книгах, которые впечатлили его больше всего: "Моби Дик" Германа Мелвилла, "На западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка и "Одиссея" Гомера.

Шведская академия присудила Бобу Дилану Нобелевскую премию по литературе 13 октября 2016 года с формулировкой "За создание новой поэтической выразительности в рамках американской песенной традиции".