Брак одного из самых богатых людей страны, президента Olainfarm Валерия Малыгина и актрисы и художницы Элины Дзелме не продержался и года, пишет Kas Jauns.

Как в интервью изданию заявила Элина, "с нее хватит!". Сейчас она живет в Австрии, где, по ее собственным словам, выражает себя в творчестве. С ней также находится и пятилетняя дочь Ханна.

"Совершенно не собираюсь возвращаться в Латвию, - рассказала Дзелме в интервью. - У меня тут плюс двадцать, хожу в маечке..."

Она подтвердила, что отношения с Валерием Малыгиным закончены. "С меня хватит. О бывших говорю либо хорошо, либо ничего, - пояснила актриса. - И о втором муже скажу только хорошее, несмотря ни на что. Жизнь есть жизнь, это не одни только розовые сады".

О недавнем конфликте, когда СМИ сообщали об обвинениях в насилии, она говорит, что все спокойно и решено. "Нация может спать спокойно", - подытожила Элина.