Тарантино — синефил, который, кроме прочего, продолжает снимать на пленку, а свой камерный вестерн "Омерзительная восьмерка" и вовсе сделал в старых добрых традициях — на 70-миллиметровой пленке Ultra Panavision 70 – метод, который не использовался с 1966 года. Квентин всегда открыто критикует цифровую проекцию и называет современный кинематограф (камень в Майкла Бэя и Зака Снайдера) "смертью кино". "Показ в цифровом формате — это все равно, что включить телевизор. Это не кино. Если хотите посмотреть цифровой фильм, можно остаться дома", — заявил Тарантино, ясно дав понять, что именно делает кино — "кино". Тарантино — маниакальный киноман и он может спать спокойно — свой след в истории он уже оставил. И как настоящим следопытам, нам необходимо вспомнить пять самых знаковых картин живого классика с уникальным киноязыком, взрощенным на его киноопыте.