Бывшая участница "Дома-2" встречалась со Смерфитом в течение семи лет. Они не состояли в официальном браке, но на родине Алекса, во Франции, пары часто заключают так называемый пакт гражданской солидарности.

Документ позволяет паре в случае расставания урегулировать финансовые и имущественные споры так, как будто бы молодые люди состояли в браке, пишет WDay. Таким образом, если Виктория и Алекс составили этот пакт, она вполне может претендовать на часть его имущества.

И до встречи с Викой, и после этого Алекс приобрел немалое количество недвижимости в Монако, Каннах и Сен-Тропе, утверждает издание. Впрочем, на родовое поместье Боня не сможет претендовать при всем желании, утверждают журналисты, другое дело – квартиры на побережье.

Напомним, 4 февраля Боня сообщила о расставании со Смерфитом. Она подчеркнула, что они сохранили прекрасные отношения.