Такой выпад в адрес шоумена скорее всего спровоцировала его пародия, где Галкин высмеивает знаменитостей, зарабатывающих на рекламе в соцсетях, в частности - Дмитрия Нагиева и Боню. Последней Максим в своем ролике задает риторический вопрос - верит ли она сама в чудодейственные средства, которые рекламирует в Instagram, способные заменить ботокс.
Боня в ответ припомнила Галкину признание в том, что он за время отдыха у друзей набрал два килограмма и порекомендовала своим поклонникам "правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин в гостях".
Сегодня я большая молодец, сбегала с утра в бои магазин и накупила столько овощей и фруктов, что еле ноги унесла 😁 Мы с мамой приготовили сыроедческую окрошку по рецепту ресторана @rafamily_msk (нескромно скажу, что это лучший ресторан в мире, даже лучше миланского) Короче, рецепт окрошки будет через несколько минут у меня на страничке @bonyadaily 🍽 Побежала монтировать видео)) а вам я рекомендую правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин в гостях на той яхте, что справа от меня 😂 @maxgalkinru