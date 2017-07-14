Такой выпад в адрес шоумена скорее всего спровоцировала его пародия, где Галкин высмеивает знаменитостей, зарабатывающих на рекламе в соцсетях, в частности - Дмитрия Нагиева и Боню. Последней Максим в своем ролике задает риторический вопрос - верит ли она сама в чудодейственные средства, которые рекламирует в Instagram, способные заменить ботокс.

Боня в ответ припомнила Галкину признание в том, что он за время отдыха у друзей набрал два килограмма и порекомендовала своим поклонникам "правильно питаться, а не жрать, как Максим Галкин в гостях".

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jul 4, 2017 at 7:16am PDT