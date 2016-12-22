"Женщинам позволено петь только о своих парнях. Если они сменят тему на атомы, галактики, активизм, математику или что-то еще, то сразу подвергаются критике — журналистам кажется, что музыке чего-то не хватает", — написала Бьорк.

По ее словам, мужчины могут свободно исполнять песни на разнообразные темы, не встречая осуждения со стороны прессы. "Если мы не поем со слезами на глазах о парнях и детях в нашей жизни, то мы обманываем публику", — добавила она.

Как сообщает NME, свое обращение Бьорк адресовала музыкальным критикам, которые низко оценили ее выступление, прошедшее 16 декабря в Техасе.

Бьорк — самая известная исландская певица. Первую пластинку она записала в 11 лет, в юности пела в группе Sugarcubes. В 1993 году вышел ее первый сольный англоязычный альбом Debut. В январе 2015 года исполнительница выпустила новую пластинку Vulnicura.