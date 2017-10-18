Детальное описание включает в себя шесть пунктов. Согласно первому абзацу, во время съмок режиссер трогал ее. "После каждого дубля он подбегал ко мне и обхватывал меня против моей воли", — пишет Бьорк.

По ее словам, в какой-то момент она дала понять, что ей неприятны подобные телесные контакты, и попросила прекратить ее трогать. В ответ на это кинематографист сломал стул и отправил всю съемочную группу домой.

Бьорк добавила, что на протяжении съемок режиссер постоянно нашептывал ей эротические предложения, детально прорисовывая подробности потенциального сексуального контакта. Иногда это происходило при супруге мужчины.

Артистка также заявила, что режиссер угрожал пробраться ночью к ней в номер через балкон с нескрываемыми сексуальными намерениями. Она добавила, что ей пришлось скрываться у друзей.

Ранее певица говорила, что ответом на ее отказ стали многочисленные истории в прессе, посвященные ее "невыносимости".