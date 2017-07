Друзья! У меня была очень тяжелая ночь, я кричала "Полина" на весь дом, плакала и прокручивала в памяти счастливые моменты, когда я была вдвоем с моей дочерью. Перед своим отъездом из Тайланда, в разговоре с @nikita_lushnikov, который приезжал меня поддержать и помочь сделать правильный выбор в своём выздоровлении, я сказала ему, что готова принять любое решение суда, и хочу продолжать работать над собой, что бы потом вернуть своего ребенка. Но такого тяжелого мирового соглашения, которое было принято сегодня в суде, о разрешении мне общения с дочерью с 14 до 15 часов, и только в присутствии ее отца, не ожидала даже я. Я хотела бы сказать, мне очень не легко дается реабилитация, но несмотря на мучительное желание быть рядом с Полиной, я понимаю, что своему ребенку я нужна только здоровой, и все испытания я пройду до конца. И я верю , что Полина еще будет гордиться мной, а Максим, который не дает мне общаться с ней, все таки передаст ей, что мама когда нибудь к ней вернется. #ОткрываюСвойЦентр #Возвращение #суд #радидочки #Будущее #ВсеЗависитОтНасСамих #ТолькоВперед #Самуи

