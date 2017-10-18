Харви Вайншейтна накануне окончательно уволили из основанной им кинокомпании Weinstein Company. Он ранее заявлял, что волну обвинений против него инициировал брат, чтобы отобрать бизнес. Теперь обвиняют и Боба.
Аманда Сегел заявила Variety, что Боб Вайнштейн во время съемок телевизионного сериала для канала Spike с лета 2016 года настойчиво попытался завязать с ней романтические отношения. В частности, неоднократно приглашал на ужин. Как отмечается в материале, Сегел спустя три месяца заявила через своего адвоката о готовности прекратить работу над сериалом, если Вайнштейн не перестанет обращаться к ней по личным вопросам.
Сегел расценивает эти действия Боба Вайнштейна как домогательства. По ее мнению, продюсер должен был прекратить ее беспокоить после того, как она в первый раз отвергла его ухаживания. "Боб говорил мне, что хочет, чтобы мы были друзьями. Он желал не дружбы, он хотел большего", - цитирует Сегел ТАСС.
Официальный представитель Боба Вайнштейна опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Сегел, а также утверждения о каком-либо недопустимом поведении со стороны своего клиента. "Боб Вайнштейн ужинал с госпожой Сегел в Лос-Анджелесе в июне 2016 года. Он отрицает утверждения о том, что вел себя несоответствующим образом во время ужина или после него", - говорится в документе.
Адвокат Боба Вайнштейна Берт Филдс заявил, что располагает электронными письмами, подтверждающими невиновность его клиента. Филдс подчеркнул, что, даже если поверить словам Сегел, Боб Вайнштейн не пытался к ней прикоснуться и даже не просил об этом.
Представители канала Spike заявили, что намерены провести расследование в связи с утверждениями Сегел.
По информации The New York Times, Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий начиная примерно с 1990 года приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.
Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения. Он публично признал свою вину, попросил прощения у своих жертв и объявил, что намерен уйти из кинобизнеса. В качестве оправдания он сказал, что пришел в мир кино в 1960-е годы, когда "правила были другие" и "так было принято".
От Вайнштейна, оказавшегося под огнем критики со стороны общественности и голливудских звезд, отвернулись не только родной брат, но и жена. Дизайнер бренда Marchesa Джорджина Чепмен уже подала на развод.
65-летний Харви Вайнштейн считался одним из самых влиятельных голливудских продюсеров. На его счету почти 90 фильмов, в числе которых "Криминальное чтиво", "Джейн Эйр", "Умница Уилл Хантинг", "Влюбленный Шекспир", "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка", "Убить Билла", "Город грехов", "Бесславные ублюдки", "Король говорит!", "Джанго освобожденный", "Кэрол", "Война и мир" и другие признанные шедевры.