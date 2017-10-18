Американского продюсера Боба Вайнштейна обвинили в сексуальных домогательствах, как и его старшего брата Харви, сообщает Variety. О домогательствах Боба журналу рассказала Аманда Сегел, исполнительный продюсер сериала "Мгла".

Харви Вайншейтна накануне окончательно уволили из основанной им кинокомпании Weinstein Company. Он ранее заявлял, что волну обвинений против него инициировал брат, чтобы отобрать бизнес. Теперь обвиняют и Боба.

Аманда Сегел заявила Variety, что Боб Вайнштейн во время съемок телевизионного сериала для канала Spike с лета 2016 года настойчиво попытался завязать с ней романтические отношения. В частности, неоднократно приглашал на ужин. Как отмечается в материале, Сегел спустя три месяца заявила через своего адвоката о готовности прекратить работу над сериалом, если Вайнштейн не перестанет обращаться к ней по личным вопросам.

Сегел расценивает эти действия Боба Вайнштейна как домогательства. По ее мнению, продюсер должен был прекратить ее беспокоить после того, как она в первый раз отвергла его ухаживания. "Боб говорил мне, что хочет, чтобы мы были друзьями. Он желал не дружбы, он хотел большего", - цитирует Сегел ТАСС.

Официальный представитель Боба Вайнштейна опубликовал заявление, в котором отверг обвинения Сегел, а также утверждения о каком-либо недопустимом поведении со стороны своего клиента. "Боб Вайнштейн ужинал с госпожой Сегел в Лос-Анджелесе в июне 2016 года. Он отрицает утверждения о том, что вел себя несоответствующим образом во время ужина или после него", - говорится в документе.

Адвокат Боба Вайнштейна Берт Филдс заявил, что располагает электронными письмами, подтверждающими невиновность его клиента. Филдс подчеркнул, что, даже если поверить словам Сегел, Боб Вайнштейн не пытался к ней прикоснуться и даже не просил об этом.

Представители канала Spike заявили, что намерены провести расследование в связи с утверждениями Сегел.

По информации The New York Times, Харви Вайнштейн на протяжении десятилетий начиная примерно с 1990 года приставал к женщинам, обещая помочь им с карьерой. Это были известные актрисы, помощницы продюсера и многие другие.

Вайнштейн признал, что своим поведением "причинял боль" коллегам, и принес извинения. Он публично признал свою вину, попросил прощения у своих жертв и объявил, что намерен уйти из кинобизнеса. В качестве оправдания он сказал, что пришел в мир кино в 1960-е годы, когда "правила были другие" и "так было принято".

От Вайнштейна, оказавшегося под огнем критики со стороны общественности и голливудских звезд, отвернулись не только родной брат, но и жена. Дизайнер бренда Marchesa Джорджина Чепмен уже подала на развод.

65-летний Харви Вайнштейн считался одним из самых влиятельных голливудских продюсеров. На его счету почти 90 фильмов, в числе которых "Криминальное чтиво", "Джейн Эйр", "Умница Уилл Хантинг", "Влюбленный Шекспир", "Властелин колец", "Банды Нью-Йорка", "Убить Билла", "Город грехов", "Бесславные ублюдки", "Король говорит!", "Джанго освобожденный", "Кэрол", "Война и мир" и другие признанные шедевры.