По словам инсайдера, 53-летний Питт уже дважды забирал детей, живущих с матерью, на ночевки в свое новое жилье. "К концу февраля или началу марта он надеется добиться права забирать их на неделю", — рассказал информатор СМИ.

С отцом провели время приемная дочь Захара, а также биологические дети Шайло, Вивьен и Нокс. Двое старших приемных сыновей, Мэддокс и Пакс, не ночевали у актера. Их отношения с Питтом остаются напряженными.

Как напоминает издание, согласно временному соглашению, подписанному после того, как Джоли подала на развод в сентябре 2016 года, Питту запрещалось видеться с детьми без наблюдения специалистов. Бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с Мэддоксом, но Федеральное бюро расследований и калифорнийская соцслужба не нашли доказательств этого утверждения. Все подозрения с актера были сняты.

В сентябре 2016 года сообщалось, что во время полета семьи Джоли-Питтов между Брэдом и 15-летним Мэддоксом произошла ссора. Анонимные свидетели происшествия сообщили в департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, что отец применил к подростку физическое и эмоциональное насилие.

19 сентября Джоли подала документы на развод. Этот шаг она объяснила непримиримыми разногласиями и недовольством тем, как муж справляется с отцовскими обязанностями. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Питт настаивает на равной опеке.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Пара воспитывает трех приемных и трех биологических детей.