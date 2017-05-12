"Брэд и Энджи активно поддерживают отношения, хотя и делают это скрытно, потому что не хотят запутать детей. Благополучие шестерых детей остается для них приоритетом", - говорит источник.

Собеседник издания, близкий к звездной паре, утверждает, что Брэд Питт "совершенно очевидно" все еще влюблен в Анджелину и она тоже любит его. "Она видит, какие усилия он прикладывает, он не отступается и побеждает", - говорит он.

По данным издания, все началось с искренних извинений Питта. Он взял на себя ответственность за инцидент в самолете, вызванный его подогретой алкоголем несдержанностью, и принес самые сердечные извинения, говорит источник.

Стоит отметить, что в опубликованном на прошлой неделе интервью журналу GQ, в котором Питт впервые публично заговорил на тему развода с Джоли, актер признался, что разрыв стал для него серьезной травмой. Он заверил, что определенно может "сделать больше", чтобы быть хорошим отцом. "Это были горькие полгода, но теперь я контролирую свои чувства и все в моих руках", - сказал Питт.

Питт и Джоли жили вместе на протяжении 10 лет, но официально поженились только в августе 2014 года. Они познакомились на съемках комедийного боевика "Мистер и миссис Смит". К тому времени Джоли побывала замужем за актерами Джонни Ли Миллером и Билли Бобом Торнтоном, а Питт был связан браком с Дженнифер Энистон. Пара категорически отрицает, что их роман начался во время съемок картины. Джоли утверждала, что из-за того, что ее собственный отец изменял ее матери, она не считала возможным иметь связь с женатым мужчиной.

В 2015 году Питт и Джоли вновь сыграли супругов - в драме о проблемном браке "Лазурный берег", режиссером которого выступила Джоли. Тогда актриса и режиссер категорически отрицала, что проблемы главных героев близки им с мужем.

Напомним, у супругов шестеро детей. Сама актриса рожала дважды - в 2006 году и в 2008-м, когда появилась двойня. Сейчас у Джоли и Питта трое родных и трое приемных детей: Мэддокс Шиван (усыновлен актрисой еще до романа с Питтом - в марте 2002 года в Камбодже), Пакс Тьен (усыновлен из приюта на юге Вьетнама), Захара Марли (удочерена в июле 2005 года в Эфиопии), Шайло Нувель (первый биологический ребенок Джоли и Питта, родилась 27 мая 2006 года), Нокс Леон и Вивьен Маршелин (родились 12 июля 2008 года).

О том, где Питт и Джоли намерены сыграть свадьбу, было известно еще в 2011 году. Однако дата все время переносилась, хотя актеры обручились еще в апреле 2012 года.

Церемония бракосочетания прошла 23 августа 2014 года в узком кругу членов семьи и друзей в часовне живописного французского замка XVI века Миравель в самом сердце винодельческого региона Прованс. Пара арендовала его на протяжении шести последних лет. К алтарю 39-летнюю Джоли подвели ее старшие сыновья Мэддокс и Пакс. Захара и Вивьен бросали лепестки роз, а Шайло и Нокс держали кольца.