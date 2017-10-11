Как ранее рассказала актриса, Вайнштейн нанял ее в качестве актрисы для экранизации Джейн Остин в возрасте 22 лет. До начала съемок он пригласил ее на репетицию в отель, где стал хватать за руки и предлагать сделать массаж. По словам актрисы, продюсер угрозами заставил ее не говорить никому об этом случае.

После того, как Гвинет Пэлтроу рассказала об этом Брэду Питту, с которым тогда встречалась, актер подошел к продюсеру на премьере фильма и потребовал, чтобы тот больше никогда не трогал его подругу. По словам актрисы, вскоре после инцидента Вайнштейн позвонил ей и обругал за то, что она рассказала о нем бойфренду.