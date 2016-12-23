В документе утверждается, что действия Джоли нарушают тайну частной жизни детей и угрожают их безопасности. Вопреки достигнутым ранее договоренностям, она огласила имена работающих с ними специалистов по психическому здоровью, в том числе их психотерапевта.

По данным TMZ, в запросе сказано, что Анжелина либо "лишена механизма саморегуляции, не допускающего обнародования чувствительной информации, либо руководствуется другими мотивами".

7 декабря сообщалось, что Питт попытался добиться полного запрета на огласку деталей тяжбы. На состоявшемся позднее заседании суда его просьба была отвергнута.

Джоли подала документы на развод 19 сентября. По неофициальной информации, последней каплей якобы стала ссора в частном самолете, во время которой пьяный Питт ударил сына. Расследование, которое провел департамент по делам детей и семьи округа Лос-Анджелес, не нашло подтверждений применения насилия.

Питт и Джоли состояли в отношениях с 2005 года и поженились в 2014 году. Пара воспитывает трех приемных и трех биологических детей возрастом от восьми до пятнадцати лет.