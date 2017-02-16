Британская светская львица и телезвезда Тара Палмер-Томкинсон "умерла мирно во сне" из-за прободения язвы желудка, сообщила ее сестра Санта Монтефиор.

Палмер-Томкинсон была найдена мертвой на прошлой неделе в своей квартире в Лондоне. Ей было 45 лет.

Монтефиор в своем "Твиттере" написала, что в отчете судмедэкспертов говорится, что она умерла по естественным причинам. Она также заявила, что у Палмер-Томкинсон не было опухоли головного мозга.

"Хорошие друзья Тары и семья знают, что она была в приподнятом настроении в свои последние дни. У нее были планы, путешествия, она написала трогательную новую песню", - написала Монтефиор.

Томкинсон-Палмер стала известной в 1990-е годы. Ее называли It Girl. Сейчас этот термин применяется к женщинам, которые часто появляются в обзорах светской хроники и на обложках журналов, за жизнью которых пристально следят.

Палмер происходит из богатого аристократического рода и была вхожа в королевскую семью.

Она часто принимала участие в различных телешоу и модных показах. В 40 лет она решила начать карьеру певицы, а также была дизайнером одежды.

У Палмер-Томкинсон были проблемы с кокаиновой зависимостью, от которой она лечилась в клинике.

В 2016 году у нее обнаружили доброкачественную опухоль, после чего она прошла курс лечения. Она также страдала от аутоиммунного заболевания, которое вызывало слабость и боль в суставах.