52-летняя актриса и модель Брук Шилдс рассказала в интервью авторам программы "Watch What Happens Live" о своем несостоявшемся свидании с Дональдом Трампом , которое миллиардер пытался назначить звезде в 1997 году. Магнат решил поближе познакомиться с Шилдс сразу после развода, сообщает US Magazine.