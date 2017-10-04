Ренате Лангер, завершившая карьеру немецкая актриса, обратилась в полицию Швейцарии с заявлением о том, что режиссер Роман Полански изнасиловал ее в феврале 1972 года, когда ей было 15 лет.

Лангер стала четвертой женщиной, которая публично обвинила режиссера в сексуальном насилии. Она предоставила The New York Times копию письма в адрес полиции и уже встретилась со следователями на прошлой неделе.

В Швейцарии не действует срок давности по делам о сексуальном насилии в отношении детей, однако закон ограничивает судебное преследование по делам, которые произошли много лет назад. Лангер надеется, что ее жалоба будет рассмотрена. Решение о возбуждении дела будет принимать прокуратура Берна.

Бывшая актриса рассказала, что хранила молчание, чтобы не травмировать своих родителей и не шокировать близких. До сих пор она обсуждала пережитое только со своим бойфрендом. "У моей матери был сердечный приступ. Мне было стыдно и страшно говорить с ней об этом", - говорит она.

Ренате Лангер познакомилась с Романом Полански, когда, будучи старшеклассницей, работала в модельном агентстве в Мюнхене. С разрешения родителей она навестила режиссера в его доме в швейцарском Гштааде, чтобы обсудить возможную роль в кино. Она утверждает, что Полански изнасиловал ее в спальне своего дома, несмотря на оказанное сопротивление. На следующий день девушка покинула Гштаад, но из-за стыда и страха не рассказала о произошедшем родителям.

Через месяц после этого Полански связался с ней, извинился за свое поведение и предложил роль в фильме "Что?" с Марчелло Мастроянни. Этот фильм критики позже назвали эротической версией "Алисы в Стране чудес". Лангер согласилась при условии, что к ней будут относиться профессионально.

Девушка в одиночку прилетела в Рим и получила небольшую роль в фильме. По ее словам, Полански не пытался приставать к ней. Но однажды в Риме, когда она была одна в доме, он снова изнасиловал ее. Лангер пыталась защититься и бросила в режиссера бутылку вина, а затем флакон духов. "Это повлияло на всю мою жизнь", - говорит она.

Напомним, режиссер французско-польского происхождения в 1977 году признал себя виновным в изнасиловании 13-летней Саманты Геймер. Судебное разбирательство по этому делу продолжается до сих пор, поскольку режиссер бежал от американского правосудия.

В августе нынешнего года еще одна женщина, назвавшая себя Робин М., заявила, что Полански изнасиловал ее в 1973 году, когда ей было 16 лет. А в 2010 году режиссера обвиняла в сексуальных домогательствах британская актриса Шарлотта Льюис. Она утверждала, что Полански приставал к ней, когда ей было 16 лет.

В настоящее время 83-летний режиссер живет в Париже. Швейцария, а затем Польша отказались экстрадировать его в США.