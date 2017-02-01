Бывшие менеджеры известного американского актера Джонни Деппа подали на него в суд, пишет The Wall Street Journal.

Дело будет рассматриваться в Высшем суде Лос-Анджелеса, материалы были направлены во вторник, истец — компания Management Group, которая на протяжении долгого времени вела дела артиста. Она обвинила его в нарушении договора, мошенничестве и безответственной трате собственных денег.

В иске, в частности, говорится, что Депп вел "эгоистичный, беспечный и безответственный образ жизни", ежемесячно обходившийся ему в среднем в два миллиона долларов. Компания утверждает, что актер купил 14 домов за 75 миллионов долларов и несколько островов на Багамах, еще 18 миллионов долларов у него ушло на приобретение и оснастку яхты. Кроме того, несколько миллионов долларов он потратил на предметы искусства, в том числе картины работы Густава Климта и Энди Уорхола, ювелирные украшения и около 70 коллекционных гитар. Также Депп не пожалел свыше трех миллионов долларов на то, чтобы развеять по ветру с помощью специально изготовленной пушки прах журналиста Хантера Томпсона, которого артист сыграл в фильме "Страх и ненависть в Лас-Вегасе" (1988 год).

Помимо этого, истец утверждает, что каждый месяц актер тратит минимум 30 тысяч долларов на вино, у него в штате 40 служащих, которым он ежемесячно платит 300 тысяч долларов, еще 150 тысяч идет его охране.

Издание отмечает, что этот иск является встречным: 13 января Депп подал в суд на Management Group, утверждая, что из-за нее "потерял миллионы долларов" и задолжал 40 миллионов. Кроме того, актер заявил, что менеджеры не вовремя платили налоги, и потребовал компенсацию в размере более 25 миллионов долларов.

В ответном иске претензии Деппа названы необоснованными, Management Group потребовала от артиста заплатить 560 тысяч долларов и признать, что он сам отвечает за свои финансовые проблемы.

По словам осведомленного источника издания, Джонни Депп за свою творческую карьеру заработал более 650 миллионов долларов.